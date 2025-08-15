Υπό πλήρη έλεγχο είναι οι δασικές πυρκαγιές σε περιοχές των κοινοτήτων Λυσούς και Δρούσειας.

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρει ότι σήμερα Παρασκευή, εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε περιοχές των κοινοτήτων Λυσού και Δρούσειας της επαρχίας Πάφου.

Η πυρκαγιά στην κοινότητα Λυσού εκδηλώθηκε στις 15:58 παρά την εκκλησία Προφήτη Ηλία και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:20 αφού έκαψε έκταση 0,5 δεκαρίου με άγρια βλάστηση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Η πυρκαγιά στην κοινότητα Δρούσειας εκδηλώθηκε στις 16:23 στην τοποθεσία Μανιέριδες - Λασσί και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 16:30 προτού επεκταθεί. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 5 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα. Στην κατάσβεση συνέδραμαν επίσης και 4 μισθωμένα αεροπλάνα της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης.

Τα αίτια πρόκλησης των πυρκαγιών και στις δύο κοινότητες διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ