Νέος τραυματισμός ατόμου σημειώθηκε στις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο.

Σύμφωνα με το ΚΣΕΔ, στις 15 Αυγούστου 2025 και ώρα 16:40, ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», κατόπιν λήψης πληροφορίας η οποία αφορούσε σε τραυματισμένο άτομο μετά από πτώση στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο.

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, την ΕΜΑΚ, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου, καθώς και σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.

Η τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για περαιτέρω νοσηλεία.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι, η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των "θαλασσινών σπηλιών" στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης.