Παρά τις διαβεβαιώσεις της «αρχής ηλεκτρισμού» στα κατεχόμενα ότι οι διακοπές ρεύματος θα σταματούσαν, σήμερα ανακοινώθηκαν και πάλι διακοπές στην περιοχή της Μόρφου.

Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση συνεχίζονται εδώ και μια εβδομάδα, μετά την έκρηξη στο κέντρο μετασχηματιστών στον κατεχόμενο Νικήτα Μόρφου.

Οι διακοπές θα γίνουν μεταξύ 5-6 το απόγευμα από τη Μόρφου μέχρι τα Καζιβερά, επηρεάζοντας συνολικά 7 κοινότητες, καθώς και τη βιομηχανική ζώνη της περιοχής και τον «δημοτικό» σταθμό ύδρευσης.

Στο μεταξύ, λίγο πριν το μεσημέρι φωτιά ξέσπασε μεταξύ οικιστικής και δασώδους περιοχής στην Κερύνεια λόγω σπινθήρων από ηλεκτρικά καλώδια. Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα με την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων «υπηρεσιών».

Πηγή: ΚΥΠΕ