Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η ΑΗΚ το σχέδιο έκτακτης απόρριψης φορτίου.

Συγκεκριμένα, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα οι ομάδες απόρριψης καταναλωτικού φορτίου με τις αντίστοιχες περιοχές που προβλέπονται στο σχέδιο.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπου παρουσιάζεται ανεπάρκεια Παραγωγής και απαιτείται η εξισορρόπηση της Παραγωγής με την ζήτηση, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου δυνατό να προχωρήσει σε απόρριψη καταναλωτικού φορτίου.

Οι διακοπές παροχής γίνονται με τη σειρά και με βάση τις πιο κάτω Ομάδες η διάρκεια των οποίων δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά.

Τονίζεται ότι οι Ομάδες αυτές δυνατό να τροποποιηθούν σε περίπτωση που απαιτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες.

Όταν παραστεί ανάγκη για εφαρμογή του Σχεδίου, ο ΔΣΜΚ θα ανακοινώνει την Ομάδα από την οποία θα ξεκινούν οι διακοπές.

Παράδειγμα:

Χθες 13/8/25, η τελευταία Ομάδα που διακόπηκε ήταν η Ομάδα 12.

Συνεπώς, την επόμενη φορά που θα παραστεί ανάγκη για εφαρμογή του Σχεδίου (πχ απόψε), οι διακοπές θα αρχίσουν από την Ομάδα 13.

Οι περιοχές

Λευκωσία

Λεμεσός

Πάφος

Λάρνακα - Αμμόχωστος

Καλύτερη η κατάσταση κάλυψης ηλεκτρικής ζήτησης την Πέμπτη

Καλύτερη διαφαίνεται η κατάσταση την Πέμπτη, σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες, αναφορικά με την κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης, ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου.

Όπως σημειώνεται, η κάλυψη της ηλεκτρικής ζήτησης μεταξύ 18:30 και 22:00 αναμένεται να είναι εφικτή, χάρη στην αναμενόμενη αύξηση της διαθεσιμότητας των μονάδων παραγωγής κατά 16.7MW και στην προβλεπόμενη συνεισφορά των αιολικών πάρκων, ως εκ τούτου, μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα για εκ περιτροπής απόρριψης φορτίου.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, την Τρίτη 12 και την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) προχώρησε σε ελεγχόμενη εκ περιτροπής απόρριψη φορτίου σε Παγκύπρια κλίμακα.

Όπως αναφέρεται, η απόφαση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρισμού, σε συνδυασμό με έκτακτες βλάβες σε μονάδες παραγωγής.

Προστίθεται ότι η απόρριψη φορτίου πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος, η οποία αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα, με τη μέγιστη διάρκεια διακοπής για κάθε ομάδα καταναλωτών να μην ξεπερνά τα 19 λεπτά.

Ακολουθούν οι πίνακες με τις ακριβείς ώρες απόρριψης και επαναφοράς για κάθε ομάδα:

Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Αρ. Ομάδας Ώρα απόρριψης Ώρα επαναφοράς Διάρκεια

1 18:41 18:55 0:14

2 18:55 19:10 0:15

3 19:23 19:41 0:18

4 (Μέρος) 19:25 19:42 0:17

4 (Μέρος) 19:52 20:08 0:16

5 19:54 20:10 0:16

Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Αρ. Ομάδας Ώρα απόρριψης Ώρα επαναφοράς Διάρκεια

6 18:26 18:42 0:16

7 (Μέρος) 18:41 18:59 0:18

7 (Μέρος) 18:49 18:59 0:10

8 18:58 19:16 0:18

9 19:15 19:34 0:19

10 19:33 19:54 0:21

11 19:49 20:08 0:19

12 20:09 20:28 0:19