Νέα υπόθεση παράνομης εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, διερευνά η Αστυνομία και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ηλικίας 59 και 32 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, την περασμένη Κυριακή, 10 Αυγούστου, αφίχθηκε σε ταχυδρομείο στη Λάρνακα, από το εξωτερικό, δέμα στο οποίο αναφερόταν ως παραλήπτης, πρόσωπο με διεύθυνση διαμονής στην επαρχία Πάφου. Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων διενήργησαν έλεγχο στο δέμα και διαπιστώθηκε ότι αυτό περιείχε τέσσερις συσκευασίες με ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 111 γραμμαρίων.

Το δέμα μεταφέρθηκε σε ταχυδρομείο στην Πάφο, όπου χθες Τετάρτη, άντρας ηλικίας 59 ετών μετέβη για να το παραλάβει εκ μέρους του προσώπου που αναφερόταν στο δέμα ως παραλήπτης. Με την παραλαβή του δέματος, μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του 59χρονου για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ στη συνέχεια, μετά από περαιτέρω εξετάσεις, εντοπίστηκε και ο 32χρονος αναφερόμενος παραλήπτης.

Οι 59χρονος και 32χρονος συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα από τα μέλη της Αστυνομίας και τέθηκαν υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων. Εναντίον τους διερευνάται υπόθεση παράνομης εισαγωγής, κατοχής, και κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Την υπόθεση διερευνά το επαρχιακό κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στην Πάφο.