Τη δική του μάχη δίνει ο μικρός Ανδρέας, με το ίδρυμα Νικόλας Θεολόγου να απευθύνει έκκληση προς το κοινό για βοήθεια.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, ο μικρός Ανδρέας, 2 χρονών, διαγνώστηκε με ένα είδος σπάνιου καρκίνου, ρετινοβλάστωμα δεξιού οφθαλμού και θα μεταφερθεί άμεσα στη Γαλλία για θεραπεία.

Στοιχεία για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας

Δικαιούχος: Μαρία Χρυσάνθου

Τράπεζα: Ελληνική Τράπεζα

ΙΒΑΝ: CY66 0050 0171 0001 7110 9423 0001

BIC/SWIFT: HEBACY2N

Το ίδρυμα Νικόλας Θεολόγου έχει ξεκινήσει έρανο για την οικονομική βοήθεια και στήριξη της οικογένειας του μικρού Ανδρέα.

Οι εισφορές μπορούν να γίνουν και μέσω του ιδρύματος Νικόλα Θεολόγου.

Η ανάρτηση