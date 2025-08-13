Τη δική του μάχη δίνει ο μικρός Ανδρέας, με το ίδρυμα Νικόλας Θεολόγου να απευθύνει έκκληση προς το κοινό για βοήθεια.
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, ο μικρός Ανδρέας, 2 χρονών, διαγνώστηκε με ένα είδος σπάνιου καρκίνου, ρετινοβλάστωμα δεξιού οφθαλμού και θα μεταφερθεί άμεσα στη Γαλλία για θεραπεία.
Στοιχεία για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας
Δικαιούχος: Μαρία Χρυσάνθου
Τράπεζα: Ελληνική Τράπεζα
ΙΒΑΝ: CY66 0050 0171 0001 7110 9423 0001
BIC/SWIFT: HEBACY2N
Το ίδρυμα Νικόλας Θεολόγου έχει ξεκινήσει έρανο για την οικονομική βοήθεια και στήριξη της οικογένειας του μικρού Ανδρέα.
Οι εισφορές μπορούν να γίνουν και μέσω του ιδρύματος Νικόλα Θεολόγου.
Η ανάρτηση