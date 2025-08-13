Ιδιαίτερα σφοδρή τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε χθες βράδυ στη Λεωφόρο Μεσόγης στην Πάφο, όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί αναποδογυρισμένο σε απόσταση άνω των 100 μέτρων από το σημείο της πρόσκρουσης.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα, Μάριο Ιγνατίου, από τη βίαιη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο νεαρά άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι επέβαιναν στα οχήματα. Στη σκηνή έσπευσαν ασθενοφόρα που μετέφεραν τους τραυματίες στις Πρώτες Βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου για περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις.

Στο σημείο έφτασαν επίσης περισσότερα από τρία πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν, αν χρειαζόταν, σε τυχόν απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και για την απομάκρυνση συντριμμιών από το οδόστρωμα, για λόγους ασφαλείας.

Αν κρίνει κανείς από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όπως καταγράφεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το PafosPress, οι δύο εμπλεκόμενοι φαίνεται πως στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί.

Η Λεωφόρος Μεσόγης παρέμεινε κλειστή σε μήκος περίπου ενός χιλιομέτρου για αρκετή ώρα, τόσο για τη διενέργεια εξετάσεων από την Αστυνομία όσο και για την αποκατάσταση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.