Δεν καταφέραμε να απολαύσουμε παπουτσόσυκα φέτος αφού το αγαπημένο φρούτο του καλοκαιριού κινδυνεύει με εξαφάνιση λόγω της προσβολής του από το έντομο Dactylopius opuntiae, γνωστό και ως ψευδόκοκκος του φραγκόσυκου.

Πρόκειται για ένα ολιγοφάγο έντομο με καταγωγή από το Μεξικό. Είναι γνωστό για το έντονο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που φέρει, λόγω της χρωστικής ουσίας καρμίνη που περιέχουν. Το έντομο, που προέρχεται από την αμερικανική ήπειρο, εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το 2016 και μπορεί να καταστρέψει πλήρως το φυτό μέσα σε 2–3 χρόνια. Η εξάπλωση είναι πλέον σχεδόν καθολική στις ελεύθερες περιοχές.









Η απώλεια των φραγκόσυκων δεν έχει μόνο γαστρονομικές συνέπειες, αλλά επηρεάζει και την τοπική βιοποικιλότητα, καθώς πολλά είδη όπως οι μέλισσες, τα πουλιά και τα ερπετά εξαρτώνται από αυτά για τροφή και νερό.

Οι αρμόδιες αρχές, αν και γνώριζαν το πρόβλημα από το 2016, δεν έλαβαν έγκαιρα μέτρα.





Η προτεινόμενη λύση πλέον περιλαμβάνει ριζική εκρίζωση, καύση και ταφή των προσβεβλημένων φυτών, δημιουργία ζωνών προστασίας, τράπεζα γενετικού υλικού από υγιή φυτά, ενημέρωση παραγωγών, συνεργασία με άλλες μεσογειακές χώρες, εξασφάλιση χρηματοδότησης από την ΕΕ και έλεγχο για νέες ανθεκτικές ποικιλίες.