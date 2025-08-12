Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του Οδυσσέα Μιχαήλ, 55 ετών, άστεγου, ο οποίος δεν έδωσε σημάδια ζωής, από τις πρωινές ώρες της χθεσινής μέρας (11/08/2025).

Ο 55χρονος, είναι ισχυρής σωματικής διάπλασης, με γενειάδα, ενώ είναι άγνωστη η ενδυμασία που φέρει.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.