Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, χαιρέτισε την άμεση ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών στο κάλεσμά του για την καταβολή των φοιτητικών χορηγιών στους δικαιούχους.

Όπως ενημερώθηκε, μέχρι σήμερα έχουν ήδη πληρωθεί 3.700 φοιτητές, ενώ αναμένεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες για όλους τους δικαιούχους.

Ο βουλευτής τόνισε τη σημασία της έγκαιρης στήριξης των φοιτητών, υπογραμμίζοντας ότι η παροχή αυτών των χορηγιών αποτελεί προτεραιότητα για την ενίσχυση της νεολαίας και της εκπαίδευσης.