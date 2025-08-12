Στην έκδοση Κόκκινης Προειδοποίησης προχώρησε η Μετεωρολογική για ακραία υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να «αγγίζει» τους 45 βαθμούς Κελσίου.

Στο κόκκινο θα βρίσκεται ο υδράργυρος την Τετάρτη και την Πέμπτη, καθώς αναμένεται να φθάσει τους 45 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό, στους 37 στα ορεινά και κοντά στους 37 με 39 βαθμούς στις παράλιες περιοχές, ενώ τον Δεκαπενταύγουστο η θερμοκρασία θα είναι σε επίπεδο κίτρινης προειδοποίησης. Μετά το Δεκαπενταύγουστο οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στο κανονικό επίπεδο για την εποχή.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Μετεωρολογικός Λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου, η Τετάρτη και η Πέμπτη θα είναι οι πιο θερμές και οι τελευταίες θερμές ημέρες αυτής της περιόδου και της θερμοκρασιακής έξαρσης.

Σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία είναι κοντά στους 43 στο εσωτερικό, θερμοκρασία για την οποία εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πρόσθεσε ότι για την Τετάρτη θα εκδοθεί η κόκκινη προειδοποίηση που όπως φαίνεται θα ανανεωθεί και για την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάνθου σημαντική αποφόρτιση αναμένεται τον Δεκαπενταύγουστο (Παρασκευή) με πτώση 3 περίπου βαθμών, που θα είναι και πάλι θερμοκρασίες ψηλότερες από τις μέσες θερμοκρασίες της εποχής, με πιθανότητα έκδοσης κίτρινης προειδοποίησης, αφού η ψηλότερη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 40 μέχρι 42 βαθμούς.

Περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται το Σάββατο, με πλήρη αποφόρτιση και τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται στις κανονικές για την εποχή και τον υδράργυρο στο εσωτερικό στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ανέφερε ο κ. Χρυσάνθου.

Είπε επίσης ότι την Παρασκευή θα πνέουν και άνεμοι, οι οποίοι θα αυξάνουν τον κίνδυνο εκρήξεων πυρκαγιάς, που είναι ήδη αυξημένος λόγω των ψηλών θερμοκρασιών.

Επίσης, ανέφερε ότι μετά το Σάββατο και μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με την αναμενόμενη επισφάλεια, η πρόγνωση είναι ότι οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ίσως και σε χαμηλότερα και δεν αποκλείεται μετά την Κυριακή – Δευτέρα, να υπάρξει και μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ενώ στα βόρεια και τα δυτικά παράλια, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπική χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Οι άνεμοι στο κεντρικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα του νησιού θα πνέουν βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ενώ στα νότια και τα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σταδιακά ωστόσο μέχρι το απόγευμα, το πεδίο των ανέμων θα καταστεί γενικά νοτιοδυτικό ως βορειοδυτικό, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 45 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 38 στα ανατολικά και τα νότια παράλια, γύρω στους 36 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί και τοπικά μέχρι βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη στα δυτικά και τα βόρεια και ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα νότια και τα ανατολικά.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος αλλά και ιδιαίτερα θερμός. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας αισθητά πιο πάνω από τις εποχικές τιμές.

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στο εσωτερικό και τα ορεινά, για να παραμείνει όμως πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

