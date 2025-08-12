Στα σχολεία θα βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί της Δημοτικής εκπαίδευσης την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ για τους μαθητές το πρώτο κουδούνι θα κτυπήσει στις 8 Σεπτεμβρίου, με τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάριο Στυλιανίδη να εύχεται σε εγκύκλιό του το ταξίδι να είναι για εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς/κηδεμόνες, χαρούμενο, δημιουργικό και παραγωγικό.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις, που επισυνάπτονται στην ενημέρωση των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026, οι δάσκαλοι/δασκάλες, οι νηπιαγωγοί και οι ειδικοί/ές εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν στα σχολεία, για ανάληψη καθηκόντων, τη Δευτέρα 01.09.2025.

Κατά την περίοδο από τις 01.09.2025 μέχρι και τις 05.09.2025, θα ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες, ώστε να αρχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα 08.09.2025, περιλαμβανομένων ενεργειών όπως είναι η κατανομή μαθητών/ριών σε τμήματα, η ανάληψη τμημάτων από εκπαιδευτικούς, ο καταρτισμός ωρολογίου προγράμματος, η ανάληψη υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων από το προσωπικό, η ετοιμασία αιθουσών, η διανομή βιβλίων στα τμήματα, ο έλεγχος υλικών και περιουσίας, ο έλεγχος των σχολικών χώρων και η επισήμανση/εξάλειψη πιθανών πηγών κινδύνου για αποφυγή ατυχημάτων κ.λπ.

Το «Διήμερο Εκπαιδευτικού» θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη εβδομάδα της νέας σχολικής χρονιάς 2025-2026 από τις 2 μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι μαθητές/μαθήτριες των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 08.09.2025, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην υποδοχή και ομαλή, χωρίς άγχος, προσαρμογή των παιδιών της Α΄ τάξης.

Όλα τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (ηλικίας 4,5/12 χρονών και άνω), καθώς και τα παιδιά κάτω των 4,5/12 χρονών, που φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο και την προηγούμενη χρονιά, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους σε αυτό τη Δευτέρα 08.09.2025. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ. Τα παιδιά ηλικίας 3-4,5/12 χρονών, που δεν φοιτούσαν σε Νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά ή δεν φοιτούσαν στο ίδιο Νηπιαγωγείο την προηγούμενη σχολική χρονιά, θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε Νηπιαγωγείου.

Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 11.09.2025, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών, εκτός από εξαιρέσεις παιδιών που πιθανόν να χρειαστεί επέκταση του προγράμματος προσαρμογής τους.

Εγκύκλιος νέας σχολικής χρονιάς

Εξάλλου, σε εγκύκλιο του προς τους Διευθυντές/Διευθύντριες και Μέλη Διδακτικού Προσωπικού Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων, ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάριος Στυλιανίδης, αναφέρει ότι σε έναν κόσμο που τα πάντα αλλάζουν με γεωμετρική πρόοδο, σταθερή και βασική επιδίωξη σε κάθε σχολική μονάδα είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες, να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και χρήσιμες δεξιότητες, μέσα από ενεργητική συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις, αναπτύσσοντας την κριτική και δημιουργική τους σκέψη.

«Με αυτά τα εφόδια θα μπορέσουν να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας, στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που καλείται να διαχειριστεί η ημικατεχόμενη πατρίδα μας και στην επιτυχή κατάληξη της προσπάθειας για επανένωσή της, ως ελεύθεροι, ενεργά και δημοκρατικά σκεπτόμενοι πολίτες, με ήθος, υπευθυνότητα και σεβασμό στον συνάνθρωπο και στο περιβάλλον. Σε αυτή την προσπάθεια ουσιαστικός είναι ο πολυσύνθετος ρόλος και το παράδειγμα των εκπαιδευτικών, ως πολύτιμων συμμάχων και συνεργατών. Η Πολιτεία αναθέτει τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στους/στις εκπαιδευτικούς μας, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή και προσφορά τους στην εξέλιξη και βελτίωση της εκπαίδευσης στη χώρα μας», προσθέτει.

Επισημαίνει ότι επιδεικνύοντας ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά, με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό, οι εκπαιδευτικοί καλούνται καθημερινά να επιστρατεύσουν τα ψυχικά τους αποθέματα και να αξιοποιήσουν ό,τι πιο σύγχρονο προσφέρει η παιδαγωγική επιστήμη, ώστε να οικοδομήσουν γνώσεις και δεξιότητες, να διαμορφώσουν προσωπικότητες με ήθος και αξίες, να πετύχουν τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και την πρόοδο κάθε παιδιού ξεχωριστά.

«Ταυτόχρονα, κοινός στόχος όλων παραμένει η ανάπτυξη μιας δημιουργικής κοινότητας μάθησης που να εξασφαλίζει δυνατότητες και ευκαιρίες σε όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες ψυχικής ενδυνάμωσης και ομαλής φοίτησης στο σχολείο, ανάδειξης των ταλέντων τους και ικανοποίησης των φιλοδοξιών και των ονείρων τους, με σωστή καθοδήγηση και στήριξη σε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες», σημειώνει.

Εκφράζει, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι συλλογικά και υπεύθυνα και τη φετινή σχολική χρονιά εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες και γονείς/κηδεμόνες, για άλλη μια φορά θα ενώσουν δυνάμεις, με πνεύμα σύνεσης και συνεργασίας, για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και ευκαιρίες που αναφύονται στον αγώνα της ευγενούς μάθησης και της συνεχούς προόδου.

«Η θετική συνεισφορά όλων είναι καθοριστικής σημασίας στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων, ως χώρων μάθησης, χαράς, συνεργασίας και αγάπης, στη βάση των κατευθυντήριων οδηγιών της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Η σχολική χρονιά συνοδεύεται με αρκετές καινοτομίες και αλλαγές, που ενισχύουν τις υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα και δρομολογούν την εφαρμογή νέων εμφάσεων για τις οποίες θα αποσταλούν στα σχολεία ξεχωριστές οδηγίες και σχετικές πληροφορίες, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται ανάλογες επιμορφωτικές δράσεις», προσθέτει.

Οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν

Ο κ. Στυλιανίδης, αναφέρει τις ακόλουθες πολιτικές που θα εφαρμοστούν τη σχολική χρονιά 2025-2026:

Περαιτέρω επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη μείωση του ορίου εισδοχής κατά έναν ακόμη μήνα, φθάνοντας στα 4 χρόνια και 5 μήνες.

Συνέχιση της επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, όλων των τάξεων με εμπλουτισμό τους σε ψηφιακές ικανότητες/δεξιότητες και δεξιότητες κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας.

Αύξηση του αριθμού των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων κατά 60, επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, διασύνδεση με το πρωινό σχολείο και βελτίωση της λειτουργίας τους.

Συνέχιση της παροχής αυξημένου διδακτικού χρόνου για διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, τόσο στα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+, όσο και στα υπόλοιπα σχολεία.

Συνέχιση της παροχής αυξημένου διδακτικού χρόνου για ενισχυτική διδασκαλία στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+.

Αύξηση σχολικών μονάδων ΔΡΑ.Σ.Ε.+ από 55 σε 56 Δημόσια Νηπιαγωγεία και από 91 σε 98 Δημοτικά Σχολεία, στη βάση αναθεωρημένων κριτηρίων επιλογής.

Αύξηση από 62 σε 80 των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας λειτουργικού αλφαβητισμού.

Συνέχιση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο σε δημόσια νηπιαγωγεία με την τοποθέτηση δεύτερης νηπιαγωγού στην τάξη.

Αναθεώρηση και εμπλουτισμός του οδηγού Ομαλής Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, με στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των σχολείων για στήριξη των παιδιών Προδημοτικής τάξης, κατά τη μετάβασή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Συνέχιση της λειτουργίας του συγχρηματοδοτούμενου έργου eΔΕΑ (ηλεκτρονική Διοίκηση Εκπαίδευσης και Αγωγής) με την εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος Σχολικής Διαχείρισης και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υ.Π.Α.Ν., που έχει ως στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Συνέχιση του έργου «Ελληνικά στο δημοτικό: Υποστήριξη εκπαιδευτικών και υπηκόων τρίτων χωρών», το οποίο χρηματοδοτείται από το Τ.Α.Μ.Ε. για δημιουργία επιπρόσθετου υποστηρικτικού υλικού για διδασκαλία στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία.

Αξιοποίηση του Οδηγού Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου στον οποίο προτείνεται σχετικό εργαλείο, για την ετοιμασία του Ενιαίου Σχεδίου Δράσης για τη Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας.

Μέτρα περαιτέρω στήριξης και ενδυνάμωσης των σχολικών μονάδων για πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και παραβατικότητας.

Διεξαγωγή της διεθνούς έρευνας PIRLS (Ελληνικά - Δ΄ τάξη) και της πιλοτικής φάσης της διεθνούς έρευνας TIMSS (Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες - Δ΄τάξη).

Ολοκλήρωση, βάσει συγκεκριμένου πλάνου, της προσπάθειας για παράδοση εντός του 2025 νομοσχεδίου με στόχο τον παιδαγωγικό εκσυγχρονισμό της ειδικής εκπαίδευσης.

Επέκταση της φοίτησης στα Ειδικά Σχολεία, μέχρι την ηλικία των 22 ετών.

Στοχευμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών και σχολικών βοηθών/συνοδών σε θέματα αναπηρίας και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Επέκταση του θεσμού του/της Σχολικού Συμβούλου από τέσσερα σε οκτώ σχολεία παγκύπρια.

Επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία από 8 σε 16 σχολεία παγκύπρια.

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας θεμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην Στ΄ τάξη στο πλαίσιο των μαθημάτων Αγωγής Υγείας και Μαθηματικών.

Περαιτέρω ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων με ψηφιακές τεχνολογίες (σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, διαδραστικές οθόνες) για αξιοποίησή τους στη διδασκαλία και μάθηση.

«Προσβλέποντας στην επίτευξη της κοινής μας επιδίωξης για ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες, με στόχο τα διάφορα εκπαιδευτικά ή και διοικητικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, να τυγχάνουν ορθής, έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης. Όλες οι οδηγίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δημοτικής Εκπαίδευσης «Οδηγίες Ομαλής Λειτουργίας Σχολείων»: https://eservices.moec.gov.cy/dde-odigies-sch» , σημειώνει.

Στον συγκεκριμένο σύνδεσμο, αναφέρει απευθυνόμενος προς τους/τις εκπαιδευτικούς, μπορούν, μεταξύ άλλων, να βρουν και όλους τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς, εγχειρίδια, έντυπα κ.λπ. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης όλων των παραγράφων της εγκυκλίου που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά που εισάγονται για αναζήτηση.

«Εύχομαι καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη στον ευγενή αγώνα της κατάκτησης της γνώσης και της ανάπτυξης της προσωπικότητας κάθε παιδιού με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία γονέων και κηδεμόνων», καταλήγει ο κ. Στυλιανίδης.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ανακοίνωση σχετικά με τις οδηγίες σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων και την ασφάλεια και υγεία, κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσης των μαθητών/ριών γίνεται υπενθύμιση όλων των μέτρων αυτοπροστασίας από ιογενείς λοιμώξεις (συχνό και επιμελές πλύσιμο χεριών ή συχνή χρήση αντισηπτικού, χρήση προσωπικών αντικειμένων κ.λπ.).

Οι όποιες οδηγίες ενδέχεται να ισχύσουν τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, για πιο άμεση και έγκυρη ενημέρωση για θέματα ιογενών λοιμώξεων θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας: https://www.moec.gov.cy/politiki_amyna/index.html στην οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί να ανατρέχουν.

Αναφορικά με τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας, κατά την περίοδο 08-19 Σεπτεμβρίου 2025 οι εκπαιδευτικοί θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητοι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας ή οι επιδιώξεις (στην περίπτωση της προδημοτικής) της προηγούμενης σχολικής χρονιάς, με στόχο την ομαλή μετάβαση των παιδιών στη φετινή τους τάξη. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του κάθε μαθήματος (http://www.schools.ac.cy/klimakio/index.html).

Πηγή: ΚΥΠΕ