Η έκθεση της Τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής σχετικά με τους ΤΑΚΑΤΑ έχει μελετηθεί από την Αστυνομία, σύμφωνα με ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Κυριακής Λαμπριανίδου.

«Σε συνέχεια αιτημάτων από δημοσιογράφους χθες και σήμερα αναφορικά με την έρευνα της Αστυνομίας όσον αφορά την Έκθεση της Τριμελούς Ερευνητικής Επιτροπής σχετικά με τους ΤΑΚΑΤΑ, πληροφορείστε, ότι η έκθεση έχει μελετηθεί. Η Αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία, όσον αφορά στην εξέλιξη των ερευνών», σημειώνει.

Αναφέρει, τέλος, ότι στο παρόν στάδιο δεν θα υπεισέλθουν σε οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη διερεύνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ