Πλήρη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους για την έναρξη της πρώτης φάσης εργασιών στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα διαπιστώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος, ανακοινώνοντας παράλληλα τη δημιουργία μηχανισμού καθημερινού ελέγχου και παρακολούθησης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Τμήματος, μετά από συνολική αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, με σχετική Έκθεσή του, προχώρησε σε διαπιστώσεις αναφορικά με την υλοποίηση των όρων που είχαν τεθεί στην τελευταία Έκθεση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Μάρτιος 2024) και διαμόρφωσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις για την έναρξη της πρώτης φάσης των εργασιών του Εθνικού Δασικού Πάρκου (ΕΔΠ) Ακάμα.

Η Έκθεση κατέληξε σε συμπέρασμα, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις του Τμήματος Δασών και του μελετητή του, τις απόψεις των αρμόδιων Φορέων, την εμπειρογνωμοσύνη Τμημάτων όπως του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης και Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς και τις θέσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της συζήτησης του θέματος στην Ad-hoc επιτροπή στις 16 Απριλίου 2025.

Με βάση το συμπέρασμα της έκθεσης «μπορεί να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με τους σχετικούς όρους που τέθηκαν από την Περιβαλλοντική Αρχή, καθώς και με τις σχετικές Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου».

Σε αυτό συμβάλλει η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο ΕΔΠ Ακάμα, γεγονός που εξασφαλίζεται από τη δρομολόγηση των επόμενων ενεργειών στη βάση της συνεισφοράς και εμπειρογνωμοσύνης όλων των συναρμόδιων τμημάτων και φορέων.

Όπως αναφέρεται, προς διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των σχετικών όρων και στη βάση των οδηγιών της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παράλληλα με την εφαρμογή των πιο πάνω δράσεων, θα συσταθεί, με ευθύνη του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατάλληλος μηχανισμός παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων.

Ειδικότερα, θα διοριστεί περιβαλλοντικός ελεγκτής, ο οποίος σε ημερήσια βάση θα βρίσκεται επιτόπου και θα καταθέτει στην περιβαλλοντική αρχή έκθεση γεγονότων που θα συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό.

