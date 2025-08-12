Στη σύλληψη ενός 25χρονου, όταν αυτός εμφανίστηκε για να παραλάβει ταχυδρομικό δέμα με πάνω από 5 κιλά κάνναβης που είχε φτάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών.

Το δέμα που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με συνολικά 5,6 κιλά κάνναβης. Χώρα προέλευσης αναγράφονταν οι ΗΠΑ και αποστολής η Ελλάδα.

Ακολούθησε επιχείρηση των αστυνομικών για «ελεγχόμενη παράδοση» στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Μαρούσι, όπου εμφανίστηκε ο 25χρονος και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την έρευνα που ακολούθησε την εισαγωγή και αποστολή του δέματος είχε οργανώσει ο 25χρονος μαζί με έναν 30χρονο τράπερ από την Κύπρο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε, επίσης, δικογραφία.

Κατά πληροφορίες ο 30χρονος είχε κατηγορηθεί για κατοχή μικρής ποσότητας κάνναβης μετά από έλεγχο στα Εξάρχεια.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, 11 Αυγούστου 2025, 25χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης στην ελληνική επικράτεια με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, μέσω ταχυδρομικού δέματος.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, συνέργεια, καθώς και για τα όπλα.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα, ταχυδρομικό δέμα το οποίο περιείχε -10- αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους -5.625- γραμμαρίων, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τελικό προορισμό την ελληνική επικράτεια.



Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, ανατέθηκε από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (Σ.Ο.Δ.Ν.) στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., η διενέργεια «ελεγχόμενης παράδοσης» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ο ανωτέρω 25χρονος τη στιγμή παραλαβής του δέματος και για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού του.

Επισημαίνεται ότι από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και αποστολή του επίμαχου ταχυδρομικού δέματος.

Πέραν των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών, συνολικά, από τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2- αναδιπλούμενα μαχαίρια,

ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών,

5- αυτοσχέδια δισκία αναβολικού σκευάσματος,

αυτοκίνητο,

6- τρίφτες κάνναβης,

3- κινητά τηλέφωνα καθώς και

1.200- Λεκ Αλβανίας.

Η διαδικασία για τη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεθέντων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή

Πηγή: Πρώτο Θέμα