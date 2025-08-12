Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), ως το Εθνικό Κέντρο Europass (ΕΚΕ) Κύπρου, οργανώνει ειδικά εργαστήρια προετοιμασίας, τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν ήδη λάβει επίσημη ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συμμετοχή στην Εξέταση Πολλαπλής Επιλογής (MCQ Test) στις 07/10/2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΠΑ, τα εργαστήρια έχουν στόχο να βοηθήσουν τους/τις υποψηφίους/ες να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για τα τεστ πολλαπλής επιλογής, με παρουσίαση της μορφής και του περιεχομένου της εξέτασης, επεξήγηση των κύριων κατηγοριών ερωτήσεων (λεκτικός και αριθμητικός συλλογισμός, επεξεργασία δεδομένων κ.λπ.), εφαρμογή πρακτικών παραδειγμάτων και ασκήσεων, καθοδήγηση στη στρατηγική διαχείρισης χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Όλα τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από τις 2 μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου, από τις 17:00 μέχρι τις 20:00, ταυτόχρονα διαδικτυακά και διά ζώσης στο Σπίτι της Ευρώπης, Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 30, 1096, Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα μόνο από τα οκτώ εργαστήρια που θα διοργανωθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ