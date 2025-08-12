Στη σύλληψη δύο ακόμη προσώπων προχώρησε η Αστυνομία και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών – ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής και εμπορίας μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, όπως κάνναβη, μεθαμφεταμίνη, και κοκαΐνη, που εντοπίστηκαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση έρευνας, που διενήργησε η ΥΚΑΝ στις 29 Ιουλίου, στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες το βράδυ και λίγο μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, συνελήφθησαν συγκεκριμένα δύο άντρες ηλικίας 22 και 20 ετών, με τον αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται στις τέσσερις, αφού προηγήθηκαν στις 29 Ιουλίου και στις 6 Αυγούστου, οι συλλήψεις δύο αντρών ηλικίας 21 ετών.

Η υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών αφορά στον εντοπισμό κάνναβης μεικτού βάρους έξι (6) κιλών και 342 γραμμαρίων, ρητίνης κάνναβης βάρους περίπου 984 γραμμαρίων, μεθαμφεταμίνης μεικτού βάρους 713 γραμμαρίων, κοκαΐνης μεικτού βάρους 93 γραμμαρίων και 337 χειροποίητων τσιγάρων που περιέχουν κάνναβη.

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα 21χρονου, κατά τη διάρκεια έρευνας που διενήργησαν μέλη της ΥΚΑΝ, στις 29 Ιουλίου, κατόπιν συλλογής και αξιολόγησης σχετικών πληροφοριών. Ο 21χρονος εντοπίστηκε και ανακόπηκε για έλεγχο από τα μέλη της ΥΚΑΝ, γύρω στις 6.30 το απόγευμα της 29ης Ιουλίου, ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο, σε περιοχή στη Λευκωσία. Με τον εντοπισμό των ποσοτήτων ναρκωτικών κατά την έρευνα που έγινε στη συνέχεια στο διαμέρισμα του, ο 21χρονος συνελήφθη, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης κατοχής και εμπορίας ναρκωτικών.

Ακολούθησε στις 6 Αυγούστου η σύλληψη δεύτερου υπόπτου, επίσης ηλικίας 21 ετών, μετά από στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στοιχεία προέκυψαν και εναντίον 22χρονου και 20χρονου. Ο 22χρονος εντοπίστηκε στην κατοικία του και συνελήφθη λίγο μετά τις 8.30 χθες το βράδυ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, ενώ λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, εντοπίστηκε στην κατοικία του και συνελήφθη και ο 20χρονος, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Κατά τον εντοπισμό του 22χρονου στην κατοικία του, βρισκόταν και 21χρονος άντρας, ο οποίος συνελήφθη από τα μέλη της ΥΚΑΝ για αυτόφωρο αδίκημα, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε μικροποσότητα φυτικής ύλης κάνναβης, βάρους 1,6 γραμμαρίων περίπου. Ο 21χρονος ανακρίθηκε και αφέθηκε ελεύθερος, για να κλητευθεί σε κατοπινό στάδιο.

Ο 22χρονος και ο 20χρονος τέθηκαν υπό κράτηση, με το Επαρχιακό Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ στη Λευκωσία να συνεχίζει τις εξετάσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ