Ένα άκρως καλοκαιρινό-ελληνικό στιγμιότυπο κατέγραψε ένας τουρίστας (;)σε βίντεο από το κινητό του στην Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Road Report Cy, δείχνει Ε/κ να έχουν αποκόψει τον δρόμο στην περιοχή των Φοινικούδων το βράδυ χορεύοντας αγκαλιασμένοι στους ρυθμούς του Τσιτσάνη.

Μάλιστα πάνω στο γλέντι κάποιοι κατέβασαν από τα αυτοκίνητα και τους διερχόμενους οδηγούς για να χορέψουν μαζί τους.

Παρά την μικρή κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργήθηκε, ο κόσμος φαίνεται να έδειξε κατανόηση και οι περισσότεροι ξένοι έδειξαν να απολαμβάνουν μια δόση ελληνικής-φιλοξενίας.



