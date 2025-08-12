Πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην κοινότητα Καντού της Λεμεσού, με αφετηρία μια φωτιά σε όχημα κοντά στην εκκλησία της Αγίας Νάπας, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες καταστροφές

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου ανταποκρίθηκε άμεσα, ωστόσο η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, κατακαίοντας πέντε εκτάρια ξηρής χλόης, άγριας βλάστησης και πεύκων, σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κέττη.

Το περιστατικό, που αναφέρθηκε στις 23:23 της Δευτέρας, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο όχημα, με τη φωτιά να εξαπλώνεται στη γύρω ύπαιθρο. Οι προσπάθειες κατάσβεσης συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα, με όλα τα οχήματα να παραμένουν επί τόπου μέχρι την αυγή. Με το πρώτο φως της Τρίτης, δύο αεροσκάφη απογειώθηκαν για ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς., Συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς της Λεμεσού, ενός οχήματος από το Τμήμα Δασών, μιας Κινητής Μονάδας Πρώτων Επεμβάσεων από την Υπηρεσία Θήρας και ενός πυροσβεστικού οχήματος από τις Βρετανικές Βάσεις.

Τά αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σήμερα σε συνεργασία με την Αστυνομία με σοβαρό το ενδεχόμενο εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά να ξεκινήσε από το όχημα και να επεκτάθηκε στην ύπαιθρο. Ανταπόκριση σήμερα το πρωί για πυρκαγιά παρά την Κοινότητα Τάλας στην Πάφο. Πρόκειται για ξηρά χόρτα σε πλαγιά βουνού κοντά σε κατοικίες. Ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς πυρκαγιά να ξεκινήσε από το όχημα και να επεκτάθηκε στην ύπαιθρο.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τον Αστυνομικό Σταθμό Επισκοπής.

