Στόχος της Κυβέρνησης είναι η επάνοδος των πυρόπληκτων περιοχών στην πλήρη κανονικότητα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, Χαράλαμπος Χριστοφίνας, ο οποίος συμμετείχε σε συσκέψεις των Υφυπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού με κοινοτάρχες και επιχειρηματίες της περιοχής που επλήγη από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ο κ. Χριστοφίνας σημείωσε ότι υλοποιείται ήδη από το Υπουργείο Εργασίας ένα μέτρο που αφορά τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην τουριστική βιομηχανία και τις άλλες υπηρεσίες και το οποίο καλύπτει μισθούς 3 μηνών για όλους τους εργαζόμενους και τους αυτοτελώς εργαζόμενους. «Ήδη το πρόγραμμα είναι σε πλήρη λειτουργία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν πάρει ήδη τις αποζημιώσεις τους». «Εάν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, καλούμε τους πολίτες να απευθυνθούν. Υπάρχει διαδικασία, τη γνωρίζουν και οι κοινότητες και οι επιχειρήσεις για να μπορούν να λάβουν αυτές τις αποζημιώσεις», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων είπε ότι υπάρχει και το σχέδιο του Υπουργείου Εμπορίου που αφορά τα τουριστικά καταλύματα και τα προϊόντα που έχουν καταστραφεί, σημειώνοντας ότι έχει ήδη καταβληθεί μια πρώτη αποζημίωση. «Διαπιστώσαμε και εμείς σήμερα ξανά - ήταν εδώ και κάποιοι τουριστικοί παράγοντες και φορείς - ότι πιθανόν κάποιοι να μην έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους για αυτό τους κάναμε έκκληση να τις υποβάλουν. Τους δώσαμε τα στοιχεία με πλήρη λεπτομέρεια για να μπορέσουν και αυτοί οι συμπολίτες μας να πάρουν άμεσα τις αποζημιώσεις ώστε να ξεκινήσουν την όποια δραστηριότητα», τόνισε.

«Ο στόχος της Κυβέρνησης είναι να επανέλθουμε στην πλήρη κανονικότητα και αυτό προσπαθούμε. Όλα αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στο να φτάσουμε επιτέλους στην πλήρη κανονικότητα των ανθρώπων και της περιοχής και όχι μόνο», υπογράμμισε ο κ. Χριστοφίνας.

«Απαιτείται χρόνος, το γνωρίζουμε. Υπάρχει όμως ένα πλάνο, υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός για όλα τα θέματα που είναι αλληλένδετα. Δεν αφορά ξεχωριστά το κάθε Υπουργείο. Η κάθε δράση ακουμπά το τουριστικό μας προϊόν και άλλα Υπουργεία», εξήγησε, ζητώντας από τον κόσμο «να κάνει λίγη υπομονή».

Ακόμη, είπε ότι «είμαστε σε καλό δρόμο, θα μας κρίνει ο κόσμος ως Κυβέρνηση συνολικά» και «ότι τουλάχιστον το αποτύπωμα που έχουμε σήμερα είναι πάρα πολύ θετικό». Καταλήγοντας, ο Επίτροπος σημείωσε πως «είμαστε αισιόδοξοι γι’ αυτό, γιατί επιβάλλεται να βλέπουμε επιτέλους και το ποτήρι μισογεμάτο και όχι πάντα άδειο».

Διαβάστε επίσης: Τμ. Δασών: «Κόκκινος Συναγερμός» την Τρίτη για κίνδυνο δασικών πυρκαγιών

Πηγή: ΚΥΠΕ