Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε σήμερα «με σφοδρότητα και οργή την δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός ενός δημοσιογράφου του δικτύου Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ανάς Αλ Σαρίφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας», ανέφερε η μκο σε ανακοίνωση που απέστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο, απαιτώντας «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό».

Το Al Jazeera, δίκτυο που εδρεύει στο Κατάρ, ανακοίνωσε χθες τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων του σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ αυτών, ο Ανάς Αλ Σαρίφ, 28 ετών, γνωστός δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό κοινό, τον οποίο ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι στοχοποίησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη».

Οι άλλοι νεκροί είναι ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κουράικα, καθώς και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα. Τα ονόματά τους έρχονται να προστεθούν στη λίστα των σχεδόν 200 δημοσιογράφων, σύμφωνα με τους RSF, που σκοτώθηκαν στον πόλεμο που εξαπολύθηκε σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τους RSF, «το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να συνεδριάσει επειγόντως επί τη βάση του ψηφίσματος 2222 του 2015 για την προστασία των δημοσιογράφων σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης», προκειμένου να αποφευχθούν «τέτοιες εξωδικαστικές δολοφονίες επαγγελματιών του Τύπου».

Η μκο σημείωσε ότι έχει καταθέσει «τέσσερις προσφυγές» κατά του ισραηλινού στρατού στο «Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν κατά των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι στοχοποίησε τον Ανάς Αλ Σαρίφ, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «παρίστανε τον δημοσιογράφο».

«Ήταν αρχηγός τρομοκρατικού πυρήνα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπεύθυνος «για την προετοιμασία επιθέσεων με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram.

Η οργάνωση RSF ανταπάντησε ότι οι κατηγορίες αυτές διατυπώθηκαν «χωρίς αποδείξεις», κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό ότι «αναπαρήγαγε μια γνωστή και αποδεδειγμένη μέθοδο, κυρίως κατά δημοσιογράφων του Al Jazeera».

«Στις 31 Ιουλίου 2024, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε τους δημοσιογράφους Ισμαΐλ αλ Γουλ και Ράμι αλ Ρέφι σε στοχευμένο πλήγμα για το οποίο αναλήφθηκε η ευθύνη, κατηγορώντας τον πρώτο ότι ήταν τρομοκράτης», σύμφωνα με την οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ