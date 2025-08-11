Η κατασκήνωση εντός κρατικών δασών, χωρίς άδεια, αποτελεί παράνομη ενέργεια και σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και τις δύο αυτές ποινές, υπενθυμίζει το Τμήμα Δασών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Τμήματος τη Δευτέρα, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, παρατηρείται το φαινόμενο αυθαίρετης και ανεξέλεγκτης κατασκήνωσης σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως το Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα, το οποίο αποτελεί προστατευόμενη και ευαίσθητη περιοχή.

«Με την παράνομη κατασκήνωση σε αυτές τις περιοχές επιβαρύνεται το ευαίσθητο οικοσύστημα, προκαλείται μόλυνση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, λόγω της απόρριψης απορριμμάτων και αποβλήτων, διαταράσσοντας έτσι την άγρια ζωή και το οικοσύστημα», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι παράνομοι κατασκηνωτές προβαίνουν σε άναμμα φωτιάς, το οποίο απαγορεύεται αυστηρά από τη νομοθεσία, μία πράξη που θέτει σε κίνδυνο τόσο τη ζωή των ίδιων των παρανομούντων όσο και του δασικού πλούτου της περιοχής με κίνδυνο πρόκλησης καταστροφικών πυρκαγιών με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τονίζεται περαιτέρω ότι το άναμμα φωτιάς οπουδήποτε στην ύπαιθρο απαγορεύεται, με μόνη εξαίρεση την παρασκευή φαγητού εντός των ειδικά επιτρεπόμενων και διαρρυθμισμένων χώρων που βρίσκονται σε οργανωμένους εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους.

Το άναμμα φωτιάς εντός των κρατικών δασών ή σε απόσταση 2km από τις παρυφές του, συνιστά αδίκημα το οποίο σύμφωνα με τον περί Δασών (τροποποιητικός) Νόμο του 2025, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 12 χρόνια ή με πρόστιμο μέχρι €100.000,00 ή και τις δύο ποινές μαζί.

Υπενθυμίζεται ότι η κατασκήνωση εντός των κρατικών δασών, επιτρέπεται μόνο στους κατασκηνωτικούς χώρους.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά καλείται να τηλεφωνήσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία), καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ