Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών, εναντίον νεαρού ηλικίας 29 ετών για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με υπόθεση πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό και μαχαιροφορία, αδικήματα που διαπράχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στη Λάρνακα.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι γύρω στις 8.00 χθες βράδυ, λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο, σε περιοχή στη Λάρνακα.

«Μέλη της Αστυνομίας που έσπευσαν στην περιοχή, εντόπισαν άντρα ηλικίας 25 ετών, ο οποίος έφερε τραύμα στην πλάτη, που φαίνεται να προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο», προστίθεται.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου.

Κατά τις έρευνες στην περιοχή, «τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν άντρα ηλικίας 29 ετών, ο οποίος σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί με τον 25χρονο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του».

Ο 29χρονος ύποπτος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, λίγο πριν τις 10.30 το βράδυ της Κυριακής και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες.

Σημειώνεται ότι από τις έρευνες της Αστυνομίας διαφάνηκε πως μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται να υπήρχε οικονομική διαφορά ύψους 150 ευρώ, για την οποία συζήτησαν με αποτέλεσμα ο 29χρονος να ανασύρει μαχαίρι και να τραυματίσει τον 25χρονο.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Πηγή: ΚΥΠΕ