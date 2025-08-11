Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται ο έρανος «Στηρίζουμε τους πληγέντες της καταστροφικής πυρκαγιάς στις περιοχές της επαρχίας Λεμεσού», σημειώνοντας ότι το προϊόν του εράνου θα διατεθεί για κάλυψη των αναγκών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Για τον σκοπό αυτό, το ΠΣΣΕ απευθύνει έκκληση στο κοινό να στηρίξει τον έρανο με εισφορές στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Στην Τράπεζα Κύπρου οι εισφορές γίνονται στον λογαριασμό με όνομα Pankyprio Synt.Symv.Ethel.(Eranos) και ΙΒΑΝ CY60002001950000357015667368. Στην Ελληνική Τράπεζα οι εισφορές γίνονται στον λογαριασμό με όνομα PANG.SYNTON. SYMV. ETHELONTISMOU και ΙΒΑΝ CY57005001050001051113724401.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με το ΠΣΣΕ στο τηλέφωνο 22514786 ή στο email [email protected].

Πηγή: ΚΥΠΕ