Υπόθεση ληστείας περιπτέρου στην Αγία Νάπα τα ξημερώματα διερευνά η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας γύρω στη 01.15 τα ξημερώματα της Δευτέρας 11 Αυγούστου, άντρας εισήλθε σε περίπτερο στην περιοχή Αγίας Νάπας από όπου έκλεψε διάφορα προϊόντα.

Η εργαζόμενη στο περίπτερο ηλικίας 37 ετών, ακολούθησε το άνδρα εκτός του καταστήματος για να τον αποτρέψει, ωστόσο ο ύποπτος, ο οποίος είχε ήδη εισέλθει σε αυτοκίνητο για να διαφύγει, προέταξε, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, πιστόλι.

Με την εμφάνιση του πιστολιού, η 37χρονη επέστρεψε στο περίπτερο για να προστατευθεί.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.

