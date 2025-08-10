Ανανεώθηκε η διπλή προειδοποίηση ΕΜΜΑ για ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα διατηρήθηκαν και σήμερα Κυριακή οι θερμοκρασίες στο νησί μας.

Χωρίς αξιόλογη μεταβολή οι θερμοκρασίες, τόσο για την αποψινή βραδιά όσο και για την αυριανή ημέρα.

Συγκεκριμένα στις 10:00 το βράδυ θα τεθεί σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση μέχρι τις 9:00 το πρωί της Δευτέρας. Η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα πέσει στους 26 βαθμούς κελσίου στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ακολούθως, στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας θα τεθεί σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση μέχρι τις 17:00 το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

