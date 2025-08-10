Σε επίπεδο «Κόκκινου Συναγερμού» θα είναι και τη Δευτέρα ο κίνδυνος έκρηξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών, προειδοποιεί το Τμήμα Δασών.

Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Δασών τονίζει ότι η πρόκληση πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο, συνιστά αδίκημα το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές.

Απευθύνει έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του, αποφεύγοντας πλήρως ενέργειες και δραστηριότητες που πιθανόν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τέλος, καλεί οποιονδήποτε αντιληφθεί καπνό ή φωτιά να καλέσει άμεσα στο 1407 (Τμήμα Δασών) ή στο 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Πηγή: ΚΥΠΕ