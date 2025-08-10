Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε προειδοποίηση επιπέδου πορτοκαλί για υψηλές θερμοκρασίες, η οποία ισχύει σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου, από τις 11:00 μέχρι τις 17:00.

Όπως αναφέρεται, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει γύρω στους 43 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό και γύρω στους 34 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Οι αρχές καλούν το κοινό να αποφεύγει την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και να λαμβάνει μέτρα προστασίας από τη ζέστη.

Την ίδια ώρα, το Τμήμα Δασών ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος πρόκλησης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών για σήμερα βρίσκεται σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού». Υπενθυμίζεται ότι η πρόκληση πυρκαγιάς αποτελεί αδίκημα, το οποίο επισύρει αυστηρές ποινές, σύμφωνα με τον Περί Δασών Νόμο και τον Περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμο.

Απευθύνεται έκκληση προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις εξορμήσεις του και να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φλόγες, καλείται να επικοινωνήσει αμέσως με το 1407 (Τμήμα Δασών) ή το 112 (Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός ενώ στα ορεινά θα παρατηρείται τοπική νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 μέ 5 μποφόρ.. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα νότια μέχρι ταραγμένη.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 24 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και θερμός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 μέ 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και στα δυτικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 βαθμούς στα δυτικά παράλια και στους 34 στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος και θερμός. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.