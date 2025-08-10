Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέβαλε επίσημα αίτημα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Κύπρο της γερμανικής καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του Κενάν Αγιάζ, ανοίγοντας τον δρόμο για την έκτιση της ποινής του στη χώρα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για τη Δίκη του Κενάν Αγιάζ. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από το Παρατηρητήριο ως το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων αλλά και του «ηθικού χρέους» προς τον Κούρδο πολιτικό ακτιβιστή.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον ρόλο του υπουργού Δικαιοσύνης, Μάριου Χαρτσιώτη, ο οποίος, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, προώθησε άμεσα το αίτημα στο δικαστήριο, ανταποκρινόμενος στις πιέσεις της κοινωνίας και στις θεσμικές δεσμεύσεις της Δημοκρατίας. Η στάση του υπουργού ερμηνεύεται ως ένδειξη αποφασιστικότητας να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν ο Κενάν Αγιάζ στην Κύπρο.

Το Παρατηρητήριο απευθύνει επίσης δημόσια έκκληση προς τη δικαστική εξουσία να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς, με το επιχείρημα ότι η Κύπρος, ως ημικατεχόμενη χώρα που έχει βιώσει την αδικία και την καταπάτηση των δικαιωμάτων, οφείλει να προστατεύσει την ελευθερία ενός πολιτικού πρόσφυγα στον οποίο έχει προσφέρει άσυλο. Υπογραμμίζεται ότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση παρατείνει την κράτηση του Αγιάζ στη Γερμανία και, κατά το Παρατηρητήριο, υπονομεύει τις αρχές του κράτους δικαίου και την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης.

Η υπόθεση, όπως σημειώνει το Παρατηρητήριο, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο αγώνα που συνδέει την ελευθερία της Κύπρου και του Κουρδιστάν ως κοινούς στόχους, με αναφορά στην παρακαταθήκη του Θεόφιλου Γεωργιάδη, ο οποίος υπήρξε σύμβολο αυτής της αλληλεγγύης. Το Παρατηρητήριο χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου και καλεί σε άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών.