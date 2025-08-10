Η φονική πυρκαγιά, που έπληξε την ορεινή Λεμεσό τον Ιούλιο και στέρησε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο τις δομικές αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού. Η κοινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής ήρθε να επιβεβαιώσει το βάθος των προβλημάτων, τα σοβαρά κενά, την έλλειψη συντονισμού και την αποποίηση ευθυνών για τα τραγικά αποτελέσματα.

Παρά την παρουσία 79 προσκεκλημένων, ανάμεσά τους τέσσερεις υπουργοί και πολλοί εμπλεκόμενοι παράγοντες, οι σχεδόν οκτάωρες τοποθετήσεις δεν απέδωσαν ουσιαστικά συμπεράσματα. Όπως πληροφορείται η «Σ», οι βουλευτές, διαπιστώνοντας το αδιέξοδο, κατέθεσαν γραπτώς τις ερωτήσεις τους, οι οποίες θα συζητηθούν σε νέα συνεδρία στο τέλος Αυγούστου.

