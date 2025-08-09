Η παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και συμβατικά μέσα είναι επαρκής για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση και δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, εκτός απροόπτου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου του Διαχειριστή Μεταφοράς Συστήματος Κύπρου (ΔΜΣΚ), Χαρά Κουσιάππα.

Όπως είπε στο ΚΥΠΕ, η κατάσταση του δικτύου σήμερα είναι παρόμοια με τη χθεσινή. "Υπάρχει επάρκεια για να καλυφθεί η ζήτηση" και τις ώρες αιχμής, αλλά και το βράδυ που το σύστημα εξαρτάται περισσότερο από τη συμβατική παραγωγή, ανέφερε.

Η κ. Κουσιάππα είπε ότι κατά τις ώρες αιχμής, που συνήθως είναι μεταξύ 2μμ-4μμ, η πρόβλεψη για τη ζήτηση ανέρχεται σε 1.030-1.050 μεγαβατώρες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ, γύρω στις 12:30μμ η ζήτηση ανερχόταν σε 1.002 MW και καλυπτόταν από συμβατική παραγωγή με 480MW, από διεσπαρμένη παραγωγή (φωτοβολταϊκά) με 513 MW, ενώ η αιολική παραγωγή έφτανε τις 9 MW.

Η κ. Κουσιάππα εμφανίστηκε καθησυχαστική και για τις βραδινές ώρες αιχμής, γύρω στις 7μμ-7:30μμ, όταν η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά μειώνεται στο ελάχιστο. "Είναι οι κρίσιμες ώρες που πάντα θέλουμε να καλύψουμε με συμβατική ενέργεια για να υπάρχει επάρκεια", ανέφερε, σημειώνοντας ότι δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα επάρκειας, εκτός σε περίπτωση σοβαρής βλάβης.