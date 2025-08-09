Την ερχόμενη βδομάδα αναμένονται αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ, Νεόφυτος Τιμινής.

Όπως ανέφερε, από τις δύο υποθέσεις που εκκρεμούν στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, η μία φαίνεται να έχει αίσια έκβαση, ενώ για την άλλη αναμένεται η απόφαση του Τμήματος εντός της ερχόμενης βδομάδας. «Είμαστε σε αναμονή», ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Τιμινής, κατά πόσον ο συγκεκριμένος εργοδότης θα εφαρμόσει την απόφαση της μεσολάβησης, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν με τα απεργιακά μέτρα που εξήγγειλαν ή όχι.

Στο μεταξύ, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων χειρίζεται κι άλλες υποθέσεις που αφορούν τον κλάδο. Συγκεκριμένα, ο κ. Τιμινής είπε ότι προκύψαν κάποιες υποθέσεις που αφορούν το Ταμείο Ευημερίας.

«Είχαμε καταγγείλει πριν δύο μήνες στο ΤΕΣ και γίνονται συναντήσεις και προς αυτή την κατεύθυνση με διάφορα ξενοδοχεία», ανέφερε, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αυτές οι υποθέσεις, δεν επηρεάζουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τυχόν λήψη μέτρων από πλευράς συντεχνιών.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης, είπε στο ΚΥΠΕ ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαβουλεύσεις και «δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία», επισημαίνοντας την καλή συνεννόηση μεταξύ των μερών.