Σε συνεργασία με την Εθνοφρουρά New Jersey των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε από τις 21 Ιουλίου μέχρι και την 1 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ», εκπαίδευση Μονίμων Υπαξιωματικών σε αντικείμενα ηγεσίας, στρατιωτικής λήψης απόφασης, διαχείρισης κρίσεων και άλλων διοικητικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΦ, η συγκεκριμένη εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος συνεχούς αναβάθμισης του ρόλου και του θεσμού των Υπαξιωματικών και αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών και κατευθύνσεων που τέθηκαν κατά τη διάρκεια του «Έτους Υπαξιωματικού», το 2024.

"Η Εθνική Φρουρά, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και ατομική βελτίωση των Υπαξιωματικών, συνεχίζοντας τη σύναψη συνεργασιών με ακαδημαϊκά και στρατιωτικά ιδρύματα και εισάγοντας νέα προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών", σημειώνει το ΓΕΕΦ.

Ακόμα, προσθέτει ότι η υποστήριξη του προσωπικού της Εθνοφρουράς New Jersey των ΗΠΑ σε θέματα εκπαίδευσης, επιχειρησιακής σχεδίασης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής, καθώς "προάγει το επίπεδο συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο χωρών και δίνει τη δυνατότητα στους Υπαξιωματικούς να εξοικειωθούν με διεθνή πρότυπα, ενισχύοντας την επαγγελματική τους εξέλιξη".

Πηγή: ΚΥΠΕ