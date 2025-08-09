Πονοκέφαλο για τις δυνάμεις πυρόσβεσης, αποτελούν οι παράνομοι σκυβαλότοποι, που ανέρχονται σε εκατοντάδες και συνιστούν πιθανές εστίες ανάφλεξης, ειδικά με τις ψηλές θερμοκρασίες κατά τους θερινούς μήνες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ανδρέας Κεττής δήλωσε στο «Πρωινό Δρομολόγιο» ότι, βάσει καταγραφής του Τμήματος Περιβάλλοντος, οι παράνομοι σκυβαλότοποι παγκυπρίως είναι τουλάχιστον 450. Πρόσθεσε ότι τυχόν εκδήλωση φωτιάς σε τέτοιες περιπτώσεις, πολύ εύκολα μπορεί να προσλάβει διαστάσεις, απειλώντας κοινότητες. Ζήτησε απο τις τοπικές Αρχές και όλους τους εμπλεκόμενους να ενεργήσουν με υπευθυνότητα και να προχωρήσουν σε καθαρισμό αυτών των χώρων.

Αναφερόμενος στη διαχρονικότητα των πυρκαγιών στις ορεινές περιοχές της Λεμεσού και της Πάφου, ο κ. Κεττής είπε ότι κάποιες φωτιές δεν είναι καθόλου φυσιολογικές, όχι μόνο στις ώρες εκδήλωσής τους, αλλά και στα σημεία, στα οποία δεν υπάρχει διακίνηση πολιτών ούτε καν στη διάρκεια της ημέρας, πόσω μάλλον τα ξημερώματα.

Μιλώντας επίσης στο «Πρωινό Δρομολόγιο», ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών Γιώργος Κωνσταντίνου συμφώνησε ότι έχει γεμίσει η Κύπρος σκυβαλότοπους, οι οποίοι αποτελούν -όπως είπε- από μόνοι τους αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ο κ. Κωνσταντίνου επανέλαβε τις συστάσεις του Τμήματος Δασών προς το κοινό να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγει δραστηριότητες, κατά τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του, που δύναται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

