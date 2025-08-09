Υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα 61χρονο, διερευνά η Αστυνομία στην επαρχία Αμμοχώστου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 3μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, υπήρχε τραυματισμένο πρόσωπο.

Ο τραυματίας, άντρας ηλικίας 61 ετών, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα κρανίου και εγκεφαλική αιμορραγία. Ο 61χρονος αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως κρίσιμη.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 61χρονος είχε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο. Ακολούθως, το πρόσωπο αυτό, φέρεται να εισήλθε σε αυτοκίνητο και αφού εκκίνησε, χτύπησε τον 61χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και καταζητείται ένας Ελληνοκύπριος.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.