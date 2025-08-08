Με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, η Nicosia Public Transport (NPT) έχει πλήρως απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες που υποστήριζαν ότι η εταιρεία έθεσε σε κίνδυνο τους εργαζόμενους της ή άλλα πρόσωπα, αναφέρει η Cyprus Public Transport, σχολιάζοντας σχετικό με το θέμα δημοσίευμα στον Τύπο.

Σε ανακοίνωση, η Cyprus Public Transport αναφέρεται σε «παραπληροφόρηση» και «ψευδής ισχυρισμούς» που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο, στις 8 Αυγούστου 2025 και προσθέτει πως «το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η NPT είχε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας».

«Η μόνη παράβαση που διαπιστώθηκε, και ο μοναδικός λόγος για την επιβληθείσα χρηματική ποινή ύψους €4.000, ήταν η καθυστέρηση στην έκδοση γραπτής εκτίμησης κινδύνου», αναφέρει και προσθέτει πως «δεν εντοπίστηκαν άλλες παραβιάσεις που να σχετίζονται με την ασφάλεια».

Η Cyprus Public Transport αναφέρει ότι «η NPT παραμένει προσηλωμένη στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, επανεξετάζοντας και βελτιώνοντας διαρκώς τις διαδικασίες μας, με σκοπό τη διασφάλιση της ευημερίας των επιβατών μας, των εργαζομένων μας και του ευρύτερου κοινού».

Πηγή: ΚΥΠΕ