Την προκήρυξη διαγωνισμού για τη συμπλήρωση μελέτης και κατασκευής της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, με εκτιμώμενο κόστος €90.200.000, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α, ανακοίνωσε το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αναφέρει ότι προκηρύχθηκε την Παρασκευή, διαγωνισμός για τη συμπλήρωση μελέτης και κατασκευής (design & build) του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 – Φάση (Α), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 7η Νοεμβρίου 2025.

Το έργο, σημειώνει, αφορά στη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα 1, Φάση (Α) από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί, μήκους 15,5 χλμ. περίπου, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανηφορική λωρίδα, «εκεί που απαιτείται, με προοπτική και πρόβλεψη κατασκευής των άλλων δύο λωρίδων σε μελλοντική φάση, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα έγγραφα του διαγωνισμού».

Προστίθεται ότι το έργο περιλαμβάνει έναν ανισόπεδο κόμβο στην αρχή του έργου, στο σημείο σύνδεσης με τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου παρά την Αγ. Μαρινούδα, έναν ισόπεδο κόμβο στη Χ.Θ. 9+500 περίπου, όπου προβλέπεται ο μελλοντικός ανισόπεδος κόμβος Τσάδας και έναν τερματικό κυκλικό κόμβο στη Χ.Θ. 15+200 περίπου, μετά το χωριό Στρουμπί, όπου προβλέπεται ο μελλοντικός ανισόπεδος κόμβος Στρουμπιού/ Κάθηκα, καθώς επίσης και πέντε κοιλαδογέφυρες, δύο σήραγγες - μία παρά την περιοχή Τσάδας, μήκους 720 μ. και μία παρά την περιοχή του χωριού Καλλέπεια, μήκους 250 μ., τέσσερις άνω διαβάσεις, δώδεκα κάτω διαβάσεις, οχετοί ομβρίων, οδοφωτισμό, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, καθώς και συναφή με τον αυτοκινητόδρομο έργα και εργασίες.

Ο διαγωνισμός, σημειώνεται, θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία, και ως κριτήριο ανάθεσης έχει οριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 30 μήνες, ενώ η περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων ορίστηκε στους 60 μήνες.

Το έργο, όπως αναφέρεται, χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το εκτιμώμενο κόστος του είναι €90.200.000, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για έργο που κατατάσσεται ως τεχνικό έργο Α Τάξης, που περιλαμβάνει και οικοδομικό Δ τάξης για τα κτίρια ελέγχου σηράγγων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα έγγραφα του διαγωνισμού, καταλήγει η ανακοίνωση.

