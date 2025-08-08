Πορεία με μοτοσυκλέτες στα οδοφράγματα Αστρομερίτη, Αγίου Δομετίου, Λήδρα Πάλλας και οδού Λήδρας, πραγματοποίησαν μέλη της «Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ και Σολωμού».

Μετά από ερώτηση του ΚΥΠΕ προς τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, έγινε γνωστό πως οδηγοί με τις περίπου 60 μοτοσυκλέτες τους μετέβησαν πρώτα στο οδόφραγμα του Αστρoμερίτη, το οποίο έκλεισαν συμβολικά για 30 λεπτά και διένειμαν ενημερωτικό υλικό. Στη συνέχεια μετέβησαν στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, όπου και παρέμειναν για κάποια λεπτά χωρίς να το κλείσουν.

Από εκεί οι μοτοσυκλετιστές πήγαν στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας, χωρίς ωστόσο να παραμείνουν στον χώρο κι από εκεί κατευθύνθηκαν με τις μοτοσυκλέτες στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας, όπου παρέμειναν για 60 λεπτά χωρίς να το κλείσουν.

Η πορεία των μοτοσυκλετιστών από τον Αστρομερίτη και μετά συνοδευόταν από μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας.

Να σημειωθεί ότι η πορεία δεν είχε προαναγγελθεί.

