Μετά την απόφαση για άρση των απεργιακών μέτρων στην εταιρεία λεωφορείων Larnaca Public Transport, η διαδικασία και η παρακολούθηση επίλυσης των ζητημάτων θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων με στόχο την επίλυση εκκρεμούντων ζητημάτων και την πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αναφέρουν οι συντεχνίες ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΔΕΕ ΕΜ/ΚΩΝ ΔΕΟΚ.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων στην εταιρεία αποφάσισε το πρωί της Παρασκευής την άρση των απεργιακών μέτρων και την αποδοχή της πρότασης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας.

«Οι εργαζόμενοι, με την άρση των απεργιακών μέτρων, δίνουν τον απαραίτητο χρόνο στην εταιρεία ώστε να εφαρμόσει την πρόταση του Υπουργείου Εργασίας» συμπληρώνεται.

Ευχαριστούν το Υπουργείο Εργασίας για την καθοριστική παρέμβαση, τόσο του ιδίου του Υπουργού Εργασίας όσο και του Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.

Οι συντεχνίες απολογούνται για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε στο επιβατικό κοινό τις ημέρες της απεργίας. «Σκοπός και στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αναβάθμιση του συστήματος επιβατικών μεταφορών, η οποία διασυνδέεται άρρηκτα με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως προκύπτουν μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ