Το αποτέλεσμα της διερεύνησης που διεξάγει η ομάδα της αμερικανικής υπηρεσίας ATF για την προέλευση και εξάπλωση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Επαρχία Λεμεσού θα είναι χρήσιμο ώστε να σχεδιαστούν τα επόμενα στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας για να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών και να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται, ενώ στο επόμενο στάδιο, οι αμερικανικές Αρχές θα εξετάσουν τη διαχείριση της πυρκαγιάς και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπισή της, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δεκαμελής ομάδα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται στην Κύπρο μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, αποτελείται από εξειδικευμένους ερευνητές εμπρησμών και ατυχημάτων με συμπληρωματικές μεταξύ τους ειδικότητές τους (accredited fire investigators, forensics experts, intelligence analysts).

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη ομάδα θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση της πυρκαγιάς, τα αίτια που την προκάλεσαν και τις συνθήκες εξάπλωσής της, ενώ προτού αναχωρήσουν θα συναντηθούν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο θα ενημερώσουν για τα ευρήματά τους, και θα ακολουθήσει, τις επόμενες εβδομάδες η ετοιμασία της αναλυτικής έκθεσης.

Προστίθεται ότι σε δεύτερη φάση θα συνδράμουν τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στην απόκτηση τεχνογνωσίας για τη διερεύνηση τέτοιας φύσης συμβάντων και πιθανώς θα υπάρξει εκπαίδευση των Κυπρίων πρώτων ανταποκριτών στις τεχνικές και τη μεθοδολογία.

Σημειώνεται ότι το αποτέλεσμα της διερεύνησης θα είναι χρήσιμο ώστε να σχεδιαστούν τα επόμενα στάδια, τα οποία περιλαμβάνουν την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας για να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών και να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται, ενώ στο επόμενο στάδιο, οι Αμερικανικές Αρχές θα εξετάσουν τη διαχείριση της πυρκαγιάς και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιμετώπισή της.

Συμπληρώνεται επίσης ότι ως κράτος-μέλος της ΕΕ η Κύπρος μετέχει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και θα αναζητηθεί η συνδρομή του, προσθέτοντας ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του προγράμματος TSI, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει στην μεταρρύθμιση της πολιτικής άμυνας σε πολιτική προστασία και τον συντονισμό των υπηρεσιών.

