Ικανοποίηση για ρυθμό υλοποίησης των εξαγγελθέντων μέτρων από την Κυβέρνηση, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη ορεινή Λεμεσό, εξέφρασε ο Κοινοτάρχης Ομόδους Ευγένιος Μιχαήλ, σε δηλώσεις ύστερα από σύσκεψη, την Παρασκευή, με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, και άλλους υπηρεσιακούς.

Ευχαρίστησε όλες τις υπηρεσίες λέγοντας ότι από την ημέρα των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, "υλοποιούνται όλα όσα έχουμε συμφωνήσει και πολύ γρήγορα", προσθέτοντας ότι "όπου υπάρχει πρόβλημα το λέμε, αλλά να λέγονται και τα καλά".

Ανέφερε ότι λειτουργοί του Τμήματος Γεωργίας εργάζονται αδιάκοπα από τις 26 Ιουλίου και Σαββατοκύριακα και καθημερινές προς εξυπηρέτηση του κόσμου, ενώ παρόμοια είναι και η ανταπόκριση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.

Ο Κοινοτάρχης ανέφερε ότι έθεσαν στην Υπουργό και άλλα σοβαρά, επιμέρους θέματα, όπως είναι το θέμα του καθαρισμού δημόσιων αργακιών και ποταμών, για τα οποία δεν έχουν οι κοινότητες εξουσιοδότηση.

Ανέφερε ότι για το ζήτημα αυτό πρέπει να βρεθούν λύσεις γατί οι κοινότητες θέλουν βοήθεια και δεν μπορούν από μόνες τους να καθαρίσουν τους ποταμούς. Στη σύσκεψη αναφέρθηκε ότι για το θέμα αυτό θα βρεθούν λύσεις.

Σε ερώτηση αν το χωριό θα πλημμυρήσει εάν βρέξει, εξαιτίας του μη καθαρισμού ποταμών και ρυακιών, είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το 'Ομοδος , αλλά όπου ο ποταμός περνά δια μέσου κοινοτήτων, σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα.

Για το 'Ομοδος είπε ότι θα έχουν ζημιές σε καλλιέργειες, οι οποίες γλίτωσαν από τη φωτιά.

Ανέφερε ότι στη σύσκεψη τέθηκε και το ζήτημα της επαναδραστηριοποίησης αγροτών και έγινε αποδεκτό το αίτημα για παράταση γιατί, όπως εξήγησε ο Κοινοτάρχης, "θέλαμε να δοθεί χρόνος γιατί θέλουμε όλη καμένη γη που ήταν αμπελώνες ή περιβόλια να επαναφυτευτεί".

"Και ταυτόχρονα μας χαροποιεί το γεγονός ότι στα μέτρα θα δοθεί και νέα έκταση γης σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, αν κάποιος νέος θέλει να δραστηριοποιηθεί ή κάποια από τα οινοποιεία μας θέλουν εκτάσεις για να φυτέψουν, χωρίς τα πέναλτι, και τα δικαιώματα να αγοράσει κάποιος, να βοηθηθεί ο κόσμος να επαναφέρει τα κρασοχώρια μας γιατί θέλουμε να τα δούμε ξανά ζωντανά", ανέφερε.

