Στα 65 ανέρχονταν τα χρόνια υγιούς ζωής που απολάμβαναν οι Κύπριοι το 2023, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ανερχόταν στα 63,1 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Τα χρόνια υγιούς ζωής ορίζονται ως τα χρόνια χωρίς περιορισμούς στη δραστηριότητα. Στην Κύπρο το ποσοστό των ετών υγιούς ζωής ως ποσοστό του συνολικού προσδόκιμου ζωής ανερχόταν στο 78% και ήταν αντίστοιχο με τον μέσο όρο στην ΕΕ.

Οι γυναίκες απολάμβαναν ελαφρώς περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής στην Κύπρο, στα 65,7, ενώ οι άντρες 64,4. Ωστόσο, το προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες στην Κύπρο ανερχόταν στα 85,3 έτη, 4 έτη περισσότερα από τους άντρες (81,3). Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό ετών υγιούς ζωής ως προς το συνολικό προσδόκιμο της ζωής των γυναικών ανερχόταν στο 77%, ενώ για τους άντρες στο 79%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023 ο αριθμός των ετών υγιούς ζωής κατά τη γέννηση στην ΕΕ ήταν 63,1 έτη κατά μέσο όρο, 63,3 έτη για τις γυναίκες και 62,8 έτη για τους άνδρες.

Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση για τις γυναίκες στην ΕΕ ήταν, κατά μέσο όρο, 5,3 έτη μεγαλύτερο από εκείνο των ανδρών (84 έτη έναντι 78,7 ετών) και τα έτη υγιούς ζωής αντιπροσώπευαν το 75% και το 80% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, κατά μέσο όρο, οι άνδρες τείνουν να περνούν μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους χωρίς περιορισμούς δραστηριότητας.

Μόνο σε 9 κράτη μέλη της ΕΕ οι άνδρες κατέγραψαν περισσότερα έτη υγιούς ζωής από τις γυναίκες.

Οι υψηλότεροι αριθμοί ετών υγιούς ζωής για τους άνδρες καταγράφηκαν στη Μάλτα (71,7 έτη), στην Ιταλία (68,5 έτη) και τη Σουηδία (67,2 έτη), ενώ οι χαμηλότεροι καταγράφηκαν στη Λετονία (51,2 έτη), την Εσθονία (56,5 έτη) και τη Σλοβακία (56,8 έτη).

Η Μάλτα κατέγραψε επίσης τον υψηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής κατά τη γέννηση το 2023 για τις γυναίκες (71,1 έτη), μπροστά από τη Βουλγαρία (71 έτη) και την Ιταλία (69,6 έτη). Αντίθετα, η Λετονία είχε τον χαμηλότερο αριθμό ετών υγιούς ζωής για τις γυναίκες (54,3 έτη), ακολουθούμενη από τη Δανία (55,4 έτη) και τη Φινλανδία (55,9 έτη).

