Έπειτα από δέκα ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων, οι οδηγοί λεωφορείων της εταιρείας Larnaca Public Transport κατεβάζουν τα χειρόφρενα και αύριο πρωί επιστρέφουν στη δουλειά τους. Σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, οι οδηγοί άναψαν το πράσινο φως στη νέα μεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας που προέκυψε ως αποτέλεσμα της πολύωρης συνάντησης χθες του αρμόδιου Υπουργού, Γιάννη Παναγιώτου, με τους εκπροσώπους των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ ΔΕΟΚ.

Κατά την χθεσινή πολύωρη συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις όπως για παράδειγμα το ότι αν υπάρξουν παρατηρήσεις στις κάρτες δρομολογίων, σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση, αυτές δεν θα τίθενται σε εφαρμογή, όπως επίσης αν υπάρχουν ενστάσεις όσον αφορά τη λειτουργικότητα των καρτών δρομολόγησης αυτές θα ελέγχονται από τα αρμόδια Υπουργεία. Επίσης τα χρονοδιαγράμματα για τη συναξιολόγηση των διαλειμμάτων/ δρομολογίων από τα Υπουργεία ήρθαν πιο κοντά χρονικά στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Στην ουσία με τη νέα πρόταση οι οδηγοί κερδίζουν τη μία ώρα διάλειμμα που ήταν υπό αμφισβήτηση από την εταιρεία και θα πληρώνεται η υπερωρία πέραν των 7 ωρών και 36 λεπτώn από το πρώτο λεπτό. Επίσης θα αναγράφονται τα διαλείμματα που η εταιρεία δεν έβαζε στις κάρτες και κατ’ επέκταση δεν πλήρωνε.

