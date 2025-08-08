Στα ύψη βρίσκονται οι τιμές για τα φοιτητικά διαμερίσματα σε όλες τις πόλεις, με την έλλειψη επαρκών κλινών σε φοιτητικές εστίες να είναι πρόδηλη, σύμφωνα με όσα είπαν στο ΚΥΠΕ εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ).

Σύμφωνα με αυτούς, σήμερα το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει 208 κλίνες στην Αγλαντζιά και στη Λεμεσό το ΤΕΠΑΚ 250, ενώ άλλες 250 κλίνες στη Λεμεσό διαθέτει η Αρχιεπισκοπή, μέρος των οποίων διατίθεται και για τους φοιτητές του ιδιωτικού πανεπιστημίου Φρέντερικ. Στην Πάφο διατίθενται 150 κλίνες για τις ανάγκες των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ. Ωστόσο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Φοιτητών, οι κλίνες των κρατικών πανεπιστημίων καλύπτουν τις ανάγκες κυρίως των πρωτοετών φοιτητών, στους οποίους δίνεται προτεραιότητα.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κωνσταντίνος Καρσεράς, ανέφερε ότι η προσφορά διαμερισμάτων στη Λεμεσό είναι μειωμένη σε σχέση με τη ζήτηση, ιδιαίτερα μετά την πανδημία.

Αναφερθείς στην ανέγερση φοιτητικών εστιών από τα κρατικά πανεπιστήμια σε Λευκωσία και Λεμεσό, είπε ότι αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτό «δίνει αισιοδοξία για το μέλλον», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι σήμερα η κατάσταση είναι απογοητευτική.

«Ως ΠΟΦΕΝ παρακολουθούμε τις διαδικασίες για τις εστίες και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ», ανέφερε, σημειώνοντας ανησυχία για τις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν με την ακύρωση του διαγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου» είπε, λέγοντας πως δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα «για το πότε θα είναι έτοιμες οι εστίες. Στέλνουμε επιστολές, ζητούμε εξηγήσεις και επεξήγηση διαδικασιών. Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου μας ενημέρωσε για τα τεκταινόμενα. Ό,τι βλέπουμε ότι μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικό».

Από την άλλη, σημείωσε ότι η ανέγερση των εστιών στο ΤΕΠΑΚ βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. «Τα στάδια για το ΤΕΠΑΚ λένε ότι τον Οκτώβριο του 2026 οι πρώτες 300 κλίνες θα είναι ολοκληρωμένες», ανέφερε, εκφράζοντας, ωστόσο προβληματισμό, καθώς ο σχεδιασμός για τις νέες εστίες στη Λεμεσό έγινε με τα δεδομένα του 2020 και έκτοτε έχουν προστεθεί επιπλέον προγράμματα σπουδών στο ΤΕΠΑΚ.

«Με τα τρία νέα προγράμματα σπουδών του ΤΕΠΑΚ προστίθενται περίπου 100 καινούριοι φοιτητές, οι οποίοι με την πάροδο του χρόνου θα αυξηθούν σε 400», σημείωσε.

Στη Λεμεσό, η τιμή ενός επιδοτούμενου δωματίου στις εστίες ανέρχεται στα €350, είπε, προσθέτοντας ότι το ΤΕΠΑΚ, μέχρι να χτιστούν οι νέες εστίες, και μετά από διάλογο με τη φοιτητική κοινότητα, προσφέρει επίδομα ενοικίου για φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, το οποίο ανέρχεται σε €2.500 για 10 μήνες σπουδών.

Επιπλέον, προσφέρεται και ένα γεύμα τη μέρα δωρεάν από τη Μητρόπολη Λεμεσού. Και το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ διαθέτουν, επίσης, σωματεία ευημερίας φοιτητών, που προσφέρουν κάθε χρόνο ετήσια υποτροφία σε φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ, σήμερα, και μέχρι την ολοκλήρωση της ανέγερσης των εστιών, διατίθενται 250 κλίνες σε κτήρια που ενοικιάζει το ΤΕΠΑΚ. Η χρέωση για τα στούντιο είναι €300, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου €350, για δυάρι €500 και για τριάρι €600.

Στην Πάφο, υπάρχει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πάφου και ΤΕΠΑΚ, που περιλαμβάνει τη διάθεση συνολικά 150 στούντιο. Τα 100 στούντιο δίνονται σε επιδοτημένη τιμή €350 στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και τα 50 στούντιο χωρίς επιδότηση στα €550 το μήνα.

Ο κ. Καρσεράς είπε στο ΚΥΠΕ ότι για τη Λεμεσό δημιουργήθηκε στο Facebook η σελίδα «δίκτυο ιδιωτικών διαμερισμάτων ΤΕΠΑΚ» στο οποίο επιχειρείται μία χαρτογράφηση των διαθέσιμων διαμερισμάτων της πόλης και στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν συγκάτοικο. Το ΤΕΠΑΚ βγάζει κάθε χρόνο μία ανακοίνωση, που ενημερώνει για την ύπαρξη του δικτύου και προσκαλεί ιδιοκτήτες να καταχωρίσουν τα διαθέσιμα διαμερίσματά τους. «Τα τελευταία δύο χρόνια το δίκτυο εξυπηρέτησε πάνω από 500 φοιτητές», είπε, χαιρετίζοντας, ως ΠΟΦΕΝ την κίνηση και κάλεσε για αντίστοιχες πρωτοβουλίες και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και στα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Όπως είπε, μέσω του δικτύου οι φοιτητές μεγαλύτερων ετών, που έχουν τη δυνατότητα να ψάχνουν ολόχρονα για πιο φτηνή λύση, μπορούν να βρουν διαμέρισμα ακόμα και με €400. Από την άλλη, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές και γι' αυτό δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς στις εστίες.

Με έρευνα του ΚΥΠΕ στη σελίδα του δικτύου στο Facebook, οι τιμές των διαθέσιμων διαμερισμάτων στη Λεμεσό σήμερα κυμαίνονται από €600-880 για διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου, από €1.100 μέχρι €1.300 για δύο υπνοδωμάτια και €1.300-€1.500 για τρία υπνοδωμάτια.

Στην Πάφο, τα διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου κυμαίνονται μεταξύ €600-€700, για δύο υπνοδωμάτια μεταξύ €750-€1.000 και για τρία υπνοδωμάτια μεταξύ €1.100-€1.500.

Για τη Λευκωσία, το ΚΥΠΕ επικοινώνησε με το μέλος της ΠΟΦΕΝ, Αντώνη Πάρτου. Όπως είπε, στην περιοχή της Αγλαντζιάς, κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα ενοίκια για διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου κυμαίνονται μεταξύ €500-700 και για στούντιο μεταξύ €500-650. Οι τιμές για διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων κυμαίνονται μεταξύ €650-750.

Ερωτηθείς αν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα, είπε ότι υπάρχει προσφορά. «Θα θέλαμε ακόμα περισσότερη προσφορά για δυάρια», είπε, καθώς οι φοιτητές τα προτιμούν για να μοιράζονται τα έξοδα.

Σημείωσε, ωστόσο, ότι χτίζονται και νέες πολυκατοικίες πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, που αναμένεται να προσφέρουν επιπλέον 350 στούντιο και διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου.

Ο κ. Πάρτου ανέφερε ότι η προσφορά κλινών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πολύ περιορισμένη και προτεραιότητα σε αυτές δίνεται στους πρωτοετείς φοιτητές. Οι συνολικές κλίνες είναι 208 και η τιμή ανέρχεται σε €180. Ανέφερε, ωστόσο, ότι γίνεται προσπάθεια από τις φοιτητικές παρατάξεις, σε συνεννόηση και με το Γραφείο Στέγασης του Πανεπιστημίου, για να προσφέρονται κάποιες επιπλέον κλίνες σε ιδιωτικές εστίες σε καλύτερη τιμή για φοιτητές που πληρούν κάποια κριτήρια.

Ο Ανδρέας Γρηγορίου, επίσης μέλος της ΠΟΦΕΝ, μίλησε στο ΚΥΠΕ για τη διαθεσιμότητα στην περιοχή της Έγκωμης για τους φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Όπως είπε, η τιμή σε δωμάτιο των εστιών των Πανεπιστημίων ανέρχεται στα €700-€800 και σε αυτή περιλαμβάνονται και όλοι οι λογαριασμοί. Λόγω του ότι σε αυτά τα Πανεπιστήμια σπουδάζει και μεγάλος αριθμός φοιτητών από τρίτες χώρες, συνήθως, είπε, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη.

Από την άλλη, οι τιμές σε διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου στις γύρω περιοχές ανέρχονται γύρω στα €700-€800, χωρίς τους επί μέρους λογαριασμούς κοινής ωφελείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ