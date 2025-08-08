Για δέκατη ημέρα συνεχίζεται η απεργία των οδηγών λεωφορείων της εταιρείας Larnaca Public Transport, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν σήμερα νέα Γενική Συνέλευση, έπειτα από συνάντηση των συντεχνιών χθες με τον Υπουργό Εργασίας, Γιάννη Παναγιώτου.

Συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε πολύωρη συνάντηση στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας με τους εκπροσώπους των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, και από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι σήμερα οι απεργοί οδηγοί θα πραγματοποιήσουν, στα γραφεία της ΣΕΚ στη Λάρνακα, νέα Γενική Συνέλευση για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν την πρόταση που τίθεται ενώπιον τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, κατά την χθεσινή πολύωρη συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις όπως για παράδειγμα το ότι αν υπάρξουν παρατηρήσεις στις κάρτες δρομολογίων, σύμφωνα με τη Συλλογική Σύμβαση, αυτές δεν θα τίθενται σε εφαρμογή, όπως επίσης αν υπάρχουν ενστάσεις όσον αφορά τη λειτουργικότητα των καρτών δρομολόγησης αυτές θα ελέγχονται από τα αρμόδια Υπουργεία. Επίσης τα χρονοδιαγράμματα για τη συναξιολόγηση των διαλειμμάτων/ δρομολογίων από τα Υπουργεία ήρθαν πιο κοντά χρονικά στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα.

Στην ουσία με τη νέα πρόταση που θα τεθεί ενώπιον των οδηγών κερδίζεται η μία ώρα διάλειμμα που ήταν υπό αμφισβήτηση από την εταιρεία και θα πληρώνεται η υπερωρία πέραν των 7 ωρών και 36 λεπτώn από το πρώτο λεπτό. Επίσης θα αναγράφονται τα διαλείμματα που η εταιρεία δεν έβαζε στις κάρτες και κατ’ επέκταση δεν πλήρωνε.

Υπενθυμίζεται ότι η διαμεσολαβητική πρόταση του Υπουργείου Εργασίας την οποία απέρριψαν οι απεργοί οδηγοί τις προηγούμενες ημέρες αφορούσε το ωράριο εργασιας τους και προέβλεπε τα τέσσερα σημεία.

Όπως αναφερόταν, οποιοσδήποτε χρόνος λεπτό απασχόλησης πέραν των 7 ωρών και 36 λεπτών ημερησίως αποζημιώνεται για όλους τους εργαζόμενους. Το πλαίσιο εργασίας δεν υπερβαίνει τις 9 ώρες και ο χρόνος διαλείμματος δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά.

Επίσης οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα εργασίας θα κοινοποιείται στους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα με τους όρους της συλλογικής σύμβασης εντός 48 εργάσιμων ωρών, και θα αποτυπώνει τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο διαλειμμάτω,ν με καθορισμένη έναρξη και λήξη. Τα νέα προγράμματα θα σταλούν μέχρι 3 Σεπτεμβρίου. Οι χρόνοι εργασίας και οι χρόνοι διαλειμμάτων θα αναγραφούν στο πρόγραμμα δυο εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη των απεργιακών μέτρων.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα συναξιολογήσουν τον προγραμματισμό των διαλειμμάτων σε συνάρτηση με το θεσμικό πλαίσιο και θα υποβάλουν ανάλογες βελτιωτικές εισηγήσεις. Στην κάρτα 12, διαδρομή 413, το διάλειμμα θα γίνεται στον σταθμό Κοφίνου.

Όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ, οι οδηγοί απεργοί διεκδικούν την εφαρμογή του 38ωρου όπως συμφωνήθηκε και αναγράφεται στην συλλογική σύμβαση εργασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ