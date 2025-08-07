Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην κοινότητα Αγίας Άννας, η οποία εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών, σήμερα η ώρα 18:40 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία "Ροχάρκα", της κοινότητας Αγίας Άννας της Επαρχίας Λάρνακας.

«Η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης του Τμήματος Δασών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 19:20, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση», σημειώνεται.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 22 άτομα του Τμήματος Δασών με 6 πυροσβεστικά οχήματα και 1 πυροσβεστικό όχημα με 4 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα αίτια πρόκλησής της διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ