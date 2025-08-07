Τέλος στην εισαγωγή και χρήση κινητών τηλεφώνων από φυλακισμένους επιχειρεί να βάλει του υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς σύμφωνα και με δικαστικές αποφάσεις πολλά εγκλήματα διατάσσονταν από κρατούμενους μέσω κινητών ή ακόμα και καθοδηγούνταν από τις φυλακές.

Το υπουργείο διαβίβασε νομοσχέδιο προς τον Γενικό Εισαγγελέα, το οποίο ποινικοποιεί κάθε απόπειρα ή και εισαγωγή, κατοχής ή χρήσης κινητών τηλεφώνων στις Κεντρικές Φυλακές, από κρατούμενους, επισκέπτες και δεσμοφύλακες.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ ανέφερε ότι «το συγκεκριμένο μέτρο μαζί με την ήδη προωθούμενη διαδικασία εντοπισμού και απενεργοποίησης των κινητών τηλεφώνων εντός των φυλακών, αναμένεται να συμβάλει δραστικά στον περιορισμό της χρήσης κινητών, κάτι το οποίο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διενέργεια εγκληματικών πράξεων στο παρελθόν».

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους εισάγουν, κάνουν χρήση ή κατέχουν κινητά τηλέφωνα εντός των φυλακών.

Τα ποινικά αδικήματα αφορούν τους κρατούμενους, το προσωπικό αλλά και τους επισκέπτες.

Ποινές σε κρατούμενους ή πολίτες

Για κρατούμενους ή πολίτες που επιχειρούν να εισαγάγουν κινητό στις φυλακές προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια ή και πρόστιμο €5.000.

Ποινές για σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Για τους σωφρονιστικούς υπάλληλους η ποινή φυλάκισης θα φτάνει τα τρία έτη ή και πρόστιμο μέχρι €10.000 ή ακόμη και τις δυο ποινές μαζί.

Επισημαίνεται ότι εκτός από τις επιπρόσθετε ποινές, θα αφαιρεθούν προνόμια καλής διαγωγής στις φυλακές με αποτέλεσμα να στερηθεί είτε το δικαίωμα αιτήματος αποφυλάκισης επ’ αδεία είτε άλλων ευεργετημάτων.

Σε περιπτώσεις που οι ισοβίτες καταδικαστούν για επιπλέον αδίκημα θα τους αφαιρεθούν τα ευεργετήματα που έχουν σήμερα με επισκέψεις εκτός φυλακών.