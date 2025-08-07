Αυτοψία στην Τ/Κυπριακή γεωργική γη στα Πολεμίδια, που μετατράπηκε σε γκέτο αλλοδαπών, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος και η Διευθύντρια της υπηρεσίας Τ/κ περιουσιών.

Διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι τη μετατροπή του χώρου σε σκουπιδότοπο και νεκροταφείο αυτοκινήτων. Συνεργείο του ΣΙΓΜΑ κατέγραψε σοκαριστικές εικόνες από το σημείο, αποτυπώνοντας στην ολότητά του το μπάχαλο που επικρατεί στη περιοχή.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πολεμιδιών στο σημείο διαμένουν τουλάχιστον πενήντα αλλοδαποί με το σκουπιδότοπο ίσως να είναι το μικρότερο πρόβλημα.

Η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων θα καθορίσει και τις επόμενες αποφάσεις για την έξωση των ε/κ δικαιούχων οι οποίοι διαχειρίζονται και υπενοικιάζουν παράνομα σε αλλοδαπούς τη τ/κ γη καθώς και τον καθαρισμό των οικοπέδων.