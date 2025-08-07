27 είναι μέχρι στιγμής τα θύματα του Μολώχ της ασφάλτου, τίμημα πολύ βαρύ για τη μικρή Κύπρο.

Στο ΣΙΓΜΑ μίλησε ο Βοηθός Διευθυντής της Τροχαίας Χάρης Ευριπίδου ο οποίος ανέφερε ότι «ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς είναι ήδη αυξημένος, είναι ήδη μεγάλος και σε σχέση με την περσινή περίοδο έχουμε ένα θύμα περισσότερο από πέρσι. Τα περισσότερα θύματα βλέποντας τα στοιχεία μας είναι μοτοσικλετιστές, ένας μεγάλος αριθμός 11 από τους 27 και είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε και βλέποντας στο τέλος του χρόνου της προηγούμενης χρονιάς ότι ήταν αυξημένος ο αριθμός των μοτοσικλετιστών».

Το Τμήμα Τροχαίας εστιάζει την προσοχή του σε στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης των οδηγών κυρίως των μοτοσικλετιστών.

«Είχαμε προγραμματίσει κάποιες δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν για την τρέχουσα περίοδο του καλοκαιριού είχαν ενταθεί οι προσπάθειες και έχουμε όλο αυτό το διάστημα εκστρατεία για ελέγχους με μοτοσικλετιστές εντείνονται πιο στοχευμένα αυτά τα μέτρα και προσθέτουμε ή ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε και το θέμα της ενημέρωσης», είπε ο κ. Ευριπίδου.

Στο μεταξύ η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις έρευνες για το θανατηφόρο στην Αγλαντζιά με θύμα τον 20χρονο Κυριάκο Αντωνίου.

*Φωτογραφία αρχείου