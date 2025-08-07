Εργασίες ασφαλτόστρωσης σε οδούς κατά μήκος της πράσινης γραμμής στο δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας αναμένεται να ξεκινήσουν στο τέλος Αυγούστου και να ολοκληρωθούν στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λευκωσίας.

Οι οδοί όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι: Ρηγαίνης (τμήμα), Αρσινόης και Φωκίωνος στις ενορίες Ταπάκ Χανε, Άγιος Ανδρέας και Τρυπιώτης και στην ενορία Ομορφίτας οι οδοί: Γεβενών, Κυριάκου Μάτση, Κορυτσάς, Ηρώων Ομορφίτας (τμήμα) και Μιχ. Καραολή.

Το συμβόλαιο για τις εργασίες υπέγραψαν ο Δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και ο Διευθυντής της Κοινοπραξίας Πέψης και Υιός Εργοληπτική Λτδ και C.G. Kokias Ltd, σήμερα Πέμπτη.

Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες για κάθε οδό θα ανακοινωθούν αργότερα.

Το Έργο, όπως αναφέρεται, συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αναζωογόνησης των Περιοχών κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής.

Πηγή: ΚΥΠΕ